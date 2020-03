Stasera va in onda Harry Potter 6 e Tom Felton è già di tendenza sui social

Continua la messa in onda settimanale dell'intera saga di Harry Potter su Italia 1, e dopo aver trasmesso ieri Harry Potter e l'Ordine della Fenice, forse il capitolo più odiato sia in termini letterari che cinematografici, stasera è il turno di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, che mette in scena la tragica dipartita di Albus Silente.

Il sesto romanzo è probabilmente uno dei più riusciti di J.K. Rowling, quello del passo definitivo verso un cambio radicale in termini narrativi d'evoluzione dei personaggi e che sa comunque essere molto equilibrato e ricco di colpi di scena e un'atmosfera misteriosa e affascinante. Purtroppo il film di David Yates tradisce in parte tutto questo in adattamento che smorza la portata delle lezioni private di Silente e di tutta la storia passata di Tom Riddle aka Voldermort, tutto alla ricerca del segreto degli Horcrux.



Funziona e intrattiene e ha dei momenti estremamente riusciti, e tra questi per molti c'è anche la morte di Silente per mano di Draco Malfoy, il Serpeverde interpretato da Tom Felton, attore da sempre molto amato dai fan e che proprio grazie alla rilevanza del suo ruolo all'interno della storyline di Harry Potter e il Principe Mezzosangue è schizzato subito al secondo posto delle tendenze italiane via Twitter.



Vi ricordiamo che Harry Potter e il Principe Mezzosangue andrà in onda questa sera su Italia 1 a partire dalle 21,25.