Stasera su Mediaset 20 The Transporter Legacy, con Ed Skrein

Serata all'insegna dell'azione al cardiopalma su Mediaset 20: alle 21:10 andrà infatti in onda The Transporter Legacy, film del 2015 per la regia di Camille Delamarre con sceneggiatura scritta dal regista di Nikita e Leon, Luc Besson.

Il coinvolgimento del regista non è casuale: The Transporter Legacy è infatti il quarto capitolo della saga di Transporter prodotta e sceneggiata dallo stesso Besson, partita nel 2002 con il film omonimo e proseguita con Transporter: Extreme (2005), Transporter 3 (2008) e la serie Transporter: The Series (al via nel 2012).

Il film che andrà in onda stasera non è però un sequel, bensì un reboot della saga: la trama segue le avventure di Frank Martin (Ed Skrein), autista disposto a non farsi troppi scrupoli nel trasportare qualunque cosa purché venga ben pagato. Il nostro si ritroverà però ben presto nei guai a causa di Anna (Loan Chabanol), che lo coinvolgerà in pericolosissima fuga in seguito a una rapina.

Rapina che in realtà si rivelerà ben presto essere nient'altro che un pretesto: lo scopo di Anna è infatti quello di eliminare un potente boss della mafia russa che la costrinse a prostituirsi in tenera età. Nel caso in cui vogliate saperne di più, qui trovate la nostra recensione di The Transporter Legacy.