Stasera su Iris Sfera, con Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samel L. Jackson

Serata all'insegna della fantascienza stasera su Iris: alle 21 andrà infatti in onda Sfera, film del 1998 con Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samuel L. Jackson nelle vesti di tre importanti scienziati chiamati a prender parte a una missione piuttosto rischiosa.

La trama del film segue infatti le vicende del dottor Goodman (Dustin Hoffman), della dottoressa Halperin (Sharon Stone), del dottor Adams (Samuel L. Jackson) e del dottor Fielding (Liev Schreiber): i nostri vengono convocati in tutta segretezza nel bel mezzo dell'oceano dal capitano Barnes (Peter Coyote) che comunica loro di avere una missione piuttosto delicata da affidargli.

Sul fondale oceanico è infatti stata rinvenuta quella che ha tutte le sembianze di una navicella aliena, e i quattro protagonisti sono indicati come le persone più adatte ad ispezionarle ed eventualmente a prendere contatto con le forme di vita che dovessero abitarla. Le cose prendono però una piega imprevista: la navicella sembra infatti essere di origine umana e, quando restano bloccati all'interno di essa a causa di una tempesta, i membri della squadra cominciano a morire nei modi più strani...

Film di Barry Levinson tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton, Sfera non fu accolto benissimo dalla critica alla sua uscita: stasera, però, potrebbe essere l'occasione giusta per dargli una seconda possibilità. A proposito di fantascienza, stasera su Rai 4 andrà in onda Alien: Covenant.