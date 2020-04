Stasera su Iris Red Dragon, con Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter

Stasera alle 21:05 andrà in onda su Iris il film di Brett Ratner Red Dragon, che vede Anthony Hopkins vestire ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre, il serial killer Hannibal Lecter. Remake di Manhunter - Frammenti di un Omicidio di Michael Mann, il film è il terzo della saga partita con Il Silenzio degli Innocenti.

A differenza del precedente Hannibal di Ridley Scott, però, Red Dragon ci racconta eventi accaduti prima di quelli narrati da Jonathan Demme nel film con Jodie Foster: la storia del film parte, infatti, proprio con la cattura di Lecter da parte di Will Graham (Edward Norton).

Mentalmente e fisicamente provato dallo scontro con Hannibal, l'ormai ex-agente FBI Graham si è ritirato a vita privata in Florida con la moglie e il figlio quando un suo ex-collega gli chiede un aiuto nell'ambito del caso relativo a un nuovo serial killer, il Lupo Mannaro (Ralph Fiennes). Graham si vede dunque a sua volta costretto a ricorrere alle incredibili doti deduttive di Hannibal Lecter, che accetta di aiutarlo progettando al contempo, però, la sua vendetta.

Un film sicuramente da non perdere nel caso in cui non abbiate mai avuto occasione di vederlo, ma decisamente valido anche per l'ennesimo rewatch. Nel caso in cui vogliate approfondire la storia dell'iconico personaggio di Anthony Hopkins, intanto, qui trovate la nostra recensione de Il Silenzio degli Innocenti.