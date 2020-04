Escape Plan - Fuga dall'Inferno stasera su Rai 2: tornano Schwarzenegger e Stallone

Sarà una serata all'insegna dell'azione per i telespettatori di Rai 2. La seconda rete della televisione di Stato, a partire dalle 21:20 trasmetterà Escape Plan - Fuga dall'Inferno, la pellicola del 2013 diretta da Mikael Håfström con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone.

Nel cast troviamo anche Jim Caviezel, Sam Neill, Vincent D'Onofrio, Vinnie Jones, Amy Ryan e Faran Tahir, a cui si aggiunge anche 50 Cent.

Sylvester Stallone dà il volto a Ray Breslin, un esperto di sicurezza strutturale specializzato nella progettazione di prigioni governative, dalle quali è impossibile evadere e di cui conosce ogni segreto. La sua abilità però gli si ritorcerà contro quando verrà imprigionato in una delle strutture da lui ideate. In cerca di una via di fuga, conosce Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), che come lui è desideroso di tornare il libertà il prima possibile.

Il film ha una durata di circa 1 ora e 55 minuti, ed in apertura proponiamo il trailer ufficiale diffuso dal distributore 01 Distribution qualche anno fa. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Escape Plan, che abbiamo pubblicato su queste pagine al momento dell'uscita.