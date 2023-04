Starsky e Hutch, lo schiaffo di Vince Vaughn a Snoop Dogg era fuori copione!

Starsky e Hutch nel 2004 ha un pò forgiato il concetto di "operazione nostalgia" riprendendo le due icone della celebre serie televisiva degli anni '70. Durante le riprese del film di Todd Phillips, però si diede un pò di spazio all'improvvisazione, compreso uno schiaffo.

La pellicola riunisce tre interpreti che per anni hanno collaborato, creando un vero e proprio gruppo chiamato ad Hollywood Frat Pack. Tra i nomi che ne fanno parte spiccano i due protagonisti del film Ben Stiller e Owen Wilson e Vince Vaughn che nella pellicola interpreta Reese Feldman. Quest'ultimo è stato protagonista di un momento di improvvisazione che ha lasciato con il fiato sospeso non solo il regista ma anche colui con cui stava condividendo la scena.

L'attore è sempre stato noto per i suoi momenti di improvvisazione surreale. Al momento sembra che Vince Vaughn abbia alcune idee per il sequel di Dodgeball una delle sue pellicole più divertenti e ricordate. Durante la lavorazione di Starsky e Hutch, l'attore condivise diverse scene con Snoop Dogg. Il rapper, infatti, vestiva i panni di Huggy Bear. Durante la scena del golf, Vaughn schiaffeggiò il collega colpendolo alla sprovvista. Nonostante ciò, l'altro andò avanti con la scena non uscendo mai dal personaggio nonostante la "sorpresa" appena ricevuta. Solo dopo lo "stop" pare che abbia cercato di ricevere spiegazioni sull'accaduto.

Nel frattempo, ad anni di distanza, Ben Stiller ha risposto alle polemiche su Tropic Thunder ammettendo di non essersi mai pentito delle scelte fatte per il film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!