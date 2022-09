Stars at Noon: Margaret Qualley mozzafiato nel trailer del thriller erotico di ClaireDenis

A24 ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Stars at Noon, thriller erotico tratto dal romanzo di Denis Johnson e diretto da Claire Denis. Protagonisti assoluti della storia sono Margaret Qualley, sempre più lanciata nel panorama hollywoodiano dopo la collaborazione con Tarantino e il successo della serie Netflix Maid, e Joe Alwyn.

Il film, premiato con il Grand Prix all'ultimo Festival di Cannes, è basato sull'omonimo romanzo di Denis Johnson del 1986 e vede Margaret Qualley interpretare una giovane giornalista americana bloccata in Nicaragua. Lì si innamora di un misterioso inglese, interpretato da Joe Alwyn, ma mentre i due fanno piani di fuga, si ritrovano invischiati in una pericolosa cospirazione. John C. Reilly, Benny Safdie e Danny Ramirez completano il cast della pellicola.

Di seguito, la sinossi ufficiale di Stars at Noon: Trish è una reporter in difficoltà in Nicaragua, che spera di ottenere uno scoop da vendere a una rivista americana che non vuole avere nulla a che fare con lei. Il suo passaporto e la sua tessera stampa sono stati confiscati. Di notte, Trish frequenta il bar di un hotel di lusso dell'anteguerra tra giornalisti affermati che la snobbano. Per loro è una prostituta e una lussuriosa. Una notte, individua un giovane uomo, Daniel, chiaramente un nuovo arrivato ai tropici. Va a letto con lui per 50 dollari, ma in poco tempo la passione e l'ossessione sessuale li rendono ciechi di fronte ai veri pericoli che li circondano. Daniel ha mentito. Lavora per Big Oil, non per una ONG. La posta in gioco è alta e le loro vite sono in pericolo.

Stars at Noon è il secondo film diretto da Denis in questo 2022, dopo Both Sides of the Blade, presentato lo scorso febbraio al Festival del Cinema di Berlino. Inizialmente, la parte da protagonista era di Robert Pattinson, che ha poi dovuto rinunciare per conflitti con impegni già presi. Rimpiazzato da Taron Egerton, quest'ultimo è poi uscito dal progetto per motivi personali.

Stars at Noon uscirà il 14 ottobre 2022 negli Stati Uniti; ancora non ha una data d'uscita in Italia.