Starlight, Joe Cornish sceneggiatore e regista del film basato sul fumetto di Mark Millar

Sono passati anni da quando fu annunciato per la prima volta un adattamento cinematografico di Starlight, ma finalmente ci siamo: 20th Century Studios produrrà il film, e al timone troveremo Joe Cornish.

Il regista de Il Ragazzo che diventerà Re e Attack the Block - Invasione Aliena si occuperà di scrivere e dirigere la pellicola ispirata alla serie di fumetti pubblicata da Imagine Comics e targata Mark Millar e Goran Parlov (rispettivamente autori della sceneggiatura e dei disegni della graphic novel).

Composta da sei numeri usciti nel 2014, la serie aveva come protagonista Duke McQueen, "un eroe spaziale che da giovane salvò l'universo, seppur nessuno credette alla sua storia. Dopo 40 anni, Duke, invecchiato, sposato e con figli, sarà chiamato di nuovo all'azione per un'ultima, fantastica avventura".

Il progetto vede tra i suoi produttori anche il regista di X-Men: Dark Phoenix Simon Kinberg e Nira Park.

Questo non sarà il primo tentativo di portare sullo schermo Starlight: nel 2014 il compito di buttare giù una sceneggiatura per il film fu infatti affidato a Gary Whitta, Rogue One: A Star Wars Story, After Earth), ma non se ne fece poi più nulla. Adesso il progetto è stato riportato in auge, ma con una direzione creativa completamente differente.