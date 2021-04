Starlight: di cosa parla il fumetto di Mark Millar che diventerà un film?

Mentre attendiamo l'arrivo della serie Jupiter's Legacy su Netflix, proprietaria del Millar World creato da Mark Millar, in casa 20th Century Studios è stato recentemente annunciato lo sviluppo di un adattamento cinematografico di Starlight scritto e diretto da Joe Cornish, sempre tratto da un fumetto di Millar.

Ad oggi, si tratta di una delle opera del Millarworld più apprezzate di sempre, scritto dal pluripremiato autore di Superman: Red Son e Wanted e disegnata dal brillanta Goran Parlov, uscita nel corso del 2014 in sei numeri totali con plauso di critica e lettori. Ma per i neofiti della storia, di cosa parla in sostanza Starlight?



Il racconto inizia nel 1974 e vede protagonista Duke McQueen, eroe spaziale che salvò l'Universo dall'annichilimento. Tornato a casa dopo la sua missione, Duke si sposò, ebbe dei figli e invecchiò proprio come ogni altro essere vivente. Con i figli andati via di casa e la moglie ormai scomparsa da anni, Duke si ritrova ai giorni nostri solo con i suoi ricordi, questo almeno fin quando non giunge sulla Terra una chiamata da un mondo lontano che chiede al mitico eroe spaziale di tornare per un'ultima e grande avventura, forse la più importante di tutta la sua vita.



