Stargirl, Uma Thurman nel cast: sarà nel sequel del musical Disney

Nel 2020 il musical young adult Stargirl è stato uno dei primi successi dopo il lancio della piattaforma streaming Disney+, ed è attualmente in fase di sviluppo un sequel. Ci saranno ancora la protagonista Grace VanderWaal e la regista Julia Hart, mentre la new entry sarà una star del calibro di Uma Thurman.

La notizia è stata annunciata in esclusiva da The Hollywood Reporter. L'attrice, autentica musa di Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill), interpreterà Roxanne Martel, una musicista che Stargirl ammira e incontra nel suo viaggio fuori da Mica, in Arizona.

Nel sequel di Stargirl ci saranno inoltre Elijah Richardson e il musicista e compositore Michael Penn, che sta scrivendo e registrando la colonna sonora originale del film.

Tratto dal best seller di Jerry Spinelli, Stargirl racconta la storia di un ragazzo la cui vita anonima di provincia viene sconvolta dall'incontro con una ragazza, l'estrosa e vivace Stargirl.

I produttori del film saranno ancora Ellen Goldsmith-Vein e Lee Stollman di Gotham Group, e anche la sceneggiatura sarà nuovamente di Hart and Jordan Horowitz.

Uma Thurman è attualmente impegnata nella produzione della serie thriller Suspicion, adattamento targato Apple TV+ della pluripremiata serie israeliana False Flag.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Stargirl, oltre che al poster e al trailer del film Disney+.