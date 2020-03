Stargirl, trailer e poster per il film originale Disney+

Pochi minuti fa la Disney ha pubblicato il primo trailer ufficiale per Stargirl, uno dei tanti contenuti originali esclusivi che saranno disponibile sul servizio di streaming on demand Disney+ dal giorno del lancio, previsto per il 24 marzo.

Come al solito, potete gustarvelo comodamente nel player all'interno dell'articolo, mentre in calce troverete anche il poster ufficiale.

Il film racconterà la storia di Leo Borlock (interpretato da Graham Verchere), un normale studente della Mica High School che prende voti soddisfacenti, fa parte della banda musicale ed è solo interessato a mantener un profilo basso. Tutto cambierà però quando incontra Stargirl Caraway (interpretata da Grace VanderWaal), una nuova studentessa, allegra e sicura di sé, appassionata di ukulele, che invece non vuole che farsi notare: la sua stravaganza e la sua personalità contagiosa affascineranno Leo e l’intero corpo studentesco.

Stargirl è stato diretto da Julia Hart, con la sceneggiatura firmata da di Kristin Hahn e Julia Hart con Jordan Horowitz e ispirata al romanzo omonimo di Jerry Spinelli. Nel cast anche Maximiliano Hernandez (Thor, The Avengers, Captain America) e Giancarlo Esposito (Fa la cosa giusta, Breaking Bad, Better Call Saul), che tra l'altro arriverà su Disney+ anche con The Mandalorian, la prima serie televisiva live-action del mondo di Star Wars.

Cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti.