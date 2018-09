Stargirl reimmaginerà la Justice Society dei fumetti

Un po' come hanno fatto Arrow e Smallville, spiega lo showrunner. Stargirl è una serie che andrà in onda sul servizio di streaming digitale dedicato DC Universe insieme a Titans, Doom Patrol e Swamp Thing.

Il produttore e co-creatore di Stargirl, Geoff Johns, ha recentemente parlato un po' di della serie e questo è quel che ha comunicato durante un'intervista rilasciata a CBR:

"Faremo un po' come in Arrow, che ha rivisitato la storia di Freccia Verde (a partire dal nome, tanto per dirne una), o Smallville [su Superman], quello che farò sarà prendere una direzione diversa da quella fumettistica della Justice Society. Volevo comunque farne una nuovissima rivisitazione per Stargirl".

Per chi non ne fosse al corrente, la Justice Society of America è una squadra di eroi della DC Comics. Johns ha poi continuato la sua intervista dicendo quanto segue:

"Non puoi fare Stargirl senza la S.T.R.I.P.E. Sì, c'è! È bello perché, devo dirlo, con Titans e con Doom Patrol, la Warner Bros. ci ha dato la possibilità di costruire Robotman e stiamo facendo Elasti-Woman e Crazy Jane e Negative Man e, in Titans, ci sono grandi scene con Dick Grayson nella Bat-Caverna."

Curiosi di vedere Stargirl? Vi ricordiamo che, non appena sarà pronta, la serie andrà in onda sul servizio di streaming digitale dedicato della DC, chiamato DC Universe.