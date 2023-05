Stargate, il produttore sui sequel: 'Avremmo inserito lo Yeti e il mostro di Loch Ness'

Roland Emmerich di Stargate è pessimista sulle possibilità di un reboot, eppure le idee per rinnovare il celebre film fantascientifico del 1994 non mancavano di certo: al riguardo Dean Devlin, produttore del progetto, ha condiviso i piani inizialmente pensati per gli eventuali sequel.

"Roland e io amavano l'idea di attingere alle idee che fanno parte del subconscio mitologico" ha dichiarato Devlin. "Il primo film ruota intorno questo interrogativo: 'Gli alieni hanno costruito le piramidi?' Il secondo, invece, era il seguente: 'Perché ci sono piramidi nella cultura Maya?'".

In particolare, l'intento era creare una trilogia. "Il terzo film avrebbe collegato ogni elemento" ha continuato. "Avremmo avuto lo Yeti, il mostro di Loch Ness. Il tutto a creare una struttura densa di significato".

Diretta da Roland Emmerich e scritta da quest'ultimo in collaborazione con Dean Devlin, Stargate prende avvio dall'anno 8000 a.C., quando un'astronave piramidale atterra in un accampamento di cavernicoli e li risucchia col suo raggio luminoso. Il film non è stato elogiato dalla critica – basti pensare al 48% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes, – ma ha incassato 196 milioni di dollari al box office e conseguito il Saturn Award come miglior film di fantascienza.



Inoltre, la pellicola ha originato tre serie televisive live-action, una serie animata e due film direct-to-video, fino a ispirare il programma divulgativo Stargate - Linea di confine. Nel cast, ricordiamo attori del calibro di Kurt Russel (Jonathan "Jack" O'Neill, doppiato in Italia da Francesco Pannofino), James Spader (Daniel Jackson) e Jaye Davidson (Ra).

Se volete fare un tuffo nel passato, ecco la recensione di Stargate.