Stardust: primo sguardo a Johnny Flynn nei panni di David Bowie!

Salon Pictures ha diffuso in rete (via Variety) la prima immagine ufficiale di Johnny Flynn in Stardust, l'atteso biopic diretto da Gabriel Range che sarà incentrato su un giovane David Bowie.

Flynn di recente ha partecipato Beast, film di Michael Perce che si è aggiudicato un premio BAFTA, e alla serie Vanity Fair targata Amazon Studio. Nel biopic l'attore interpreterà un giovane Bowie impegnato nel sua primo viaggio in America nel 1971, ovvero quando ha creato il suo leggendario alter ego Ziggy Stardust.

Nel cast da Jena Malone nei panni della moglie Angie e Marc Aaron nel ruolo di Rob Oberman. I produttori descrivono il progetto più come una "storia d'origine" rispetto che ad un biopic, che lo hanno invece paragonato a film come Control e Nowhere Boy, incentrati rispettivamente sui Joy Division e John Lennon.; proprio per questo il film non conterrà la musica originale di Bowie ma alcune cover realizzate dal cantante.

Il progetto è stato molto criticato dal figlio di Bowie Duncan Jones, regista di pellicole quali Moon e Mute, il quale ha confermato su Twitter che il film non potrà contare sui diritti musicali delle canzoni di suo padre. Scritto da Christopher Bell, il film è prodotto da Paul Van Carter e Nick Taussig.