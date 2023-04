Stardust, perché Neil Gaiman cedette gratuitamente i diritti del film?

Passato forse un po' in sordina all'epoca della sua uscita in sala, Stardust è generalmente considerato uno dei fantasy più interessanti dell'ultimo ventennio: quando di mezzo c'è una penna come quella di Neil Gaiman, d'altronde, è piuttosto difficile che a uscirne sia qualcosa di dimenticabile!

A tal proposito, è interessante sapere che l'autore di The Sandman non percepì alcun compenso per la cessione dei diritti della sua opera: Gaiman decise infatti di cedere a titolo completamente gratuito a Matthew Vaugh i diritti del film che lanciò la carriera di Charlie Cox: ma a cosa fu dovuta tutta questa generosità?

Per capirlo bisogna fare un piccolo passo indietro nel tempo, quando i diritti di Stardust erano detenuti da Miramax: la casa produttrice lasciò però che i suddetti diritti scadessero senza mai sfruttarne la proprietà, con Gaiman che a quel punto sarebbe quindi stato libero di cederli al miglior offerente. L'autore di Good Omens non è però uno a cui piace affidare le proprie creature a chicchessia: da lì la decisione di cederli in maniera gratuita all'amico Matthew Vaughn, uno che "mantiene la sua parola" secondo Gaiman. Decisione saggia? Diteci la vostra nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Stardust.