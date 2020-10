Stardust: la leggenda di David Bowie prende vita nel primo trailer del biopic

Le rockstar sono destinate a restare nel firmamento ben oltre la loro scomparsa e ad essere venerate anche attraverso il mondo del cinema. In questo caso è David Bowie a tornare in scena, grazie all'interpretazione di Johnny Flynn in Stardust.

Dopo l'acclamato Bohemian Rapsody e il coinvolgente Rocketman, era solo questione di tempo prima che anche il Duca Bianco trovasse il modo di essere celebrato. Come è possibile vedere dal trailer, il film si concentrerà sulla nascita del poliedrico artista: avremo modo di seguire la parte meno conosciuta della sua carriera, fino alla trasformazione in icona del rock. Ci verrà mostrato il suo primo tour attraverso gli Stati Uniti e infine l'arrivo dell'alter ego Ziggy Stardust, un momento di svolta nella vita di Bowie.

Alla regia del progetto troviamo Gabriel Range, mentre faranno parte del cast anche Marc Maron, nei panni dell'addetto stampa di Mercury Records, e Jena Malone. Il film è stato proiettato in anteprima durante il Tribeca Film Festival del 2020 e arriverà nei cinema americani e sulle piattaforme streaming il 25 novembre.

A giudicare dal trailer potrebbe trattarsi di un film più introspettivo, con meno momenti musicali rispetto a quanto visto nei recenti biopic basati sul mondo del rock. Vi lasciamo al trailer e per saperne di più vi consigliamo di dare uno sguardo anche alla sequenza con Johnny Flynn e Marc Maron.