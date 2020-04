Stardust: il film su David Bowie sarà mostrato online

Visto il rinvio del Tribeca Film Festival a causa dell'emergenza sanitaria, Stardust, il film su David Bowie, avrà un red carpet e un'anteprima al passo con i tempi: online.

Se c'è qualcosa che abbiamo imparato ultimamente, è che di questi tempi bisogna adattarsi e fare meglio che si può con ciò che si ha a disposizione.

Ed è probabilmente quello che avranno pensato anche alla Film Constellation per il lancio di Stardust, l'origin story di David Bowie con protagonista Johnny Flynn.

Programmato per fare il suo debutto al Tribeca Film Festival, che però è stato rimandato per ovvie ragioni, Stardust verrà mostrato online in un'anteprima per la stampa e per i distributori (rigorosamente su invito), a seguito di un red carpet e di un'introduzione del regista/sceneggiatore della pellicola, Gabriel Range, e degli attori Johnny Flynn, Jena Malone e Marc Maron.

Una simile iniziativa era stata organizzata anche per Relic, il film horror di Film Constellation che avrebbe dovuto essere presentato al SXSW.

"Stardust è un film altamente anticipato dal mercato cinematografico. Abbiamo cercato un modo per restare in contatto con i compratori, e siamo entusiasti di potergli offrire questa opportunità unica di poter godere della pellicola di Gabriel in un ambiente opportuno, sicuro, e controllato" ha dichiarato Fabien Westerhoff, CEO della compagnia "La nostra prima premiere digitale è stato un esperimento intenso, che ha permesso a diverse centinaia di compratori di connettersi simultaneamente da ogni parte del mondo e contattarci nel giro di 24 ore. Non vediamo l'ora di aggiungere una componente live a questa esperienza e renderla ancora più incredibile".