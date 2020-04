Stardust: David Bowie prende vita grazie a Johnny Flynn in un video del film

Un'icona della musica sta per tornare a vivere grazie a Stardust, il film di Gabriel Range con protagonista Johnny Flynn, di cui è stata da poco diffusa una prima clip ufficiale.

La pellicola distribuita da Film Constellation, che solo pochi giorni fa ha annunciato anteprima e red carpet carpet online per Stardust, data la cancellazione del SXSW Film Festival, dove doveva essere presentato, è una delle più attese dell'anno.



Ambientato nel 1971, quando un giovane David Bowie 24enne parte per il suo primo viaggio in America, Stardust "rivela le ispirazioni e gli eventi che hanno dato vita all'alter ego di Bowie, Ziggy Stardust, mostrando la trasformazione di una delle più grande iconi culturali al mondo".



"Ho cercato di realizzare un film su ciò che porta qualcuno a diventare un artista; ciò che li conduce a creare arte. Quel qualcuno è David Bowie" ha affermato il regista, Gabriel Range "Un uomo a cui siamo abituati a pensare in termini della star che è poi diventato, o come uno dei suoi alter ego: Ziggy Stardust, Aladdin Zane, The White Duke. Qualcuno che ho sempre visto da una grande distanza, dietro una maschera, quasi come fosse una presenza divina, aliena. Persino nella sua morte perfettamente coreografata non sembrava un semplice essere umano".



Ma nel video condiviso oggi da Variety, una scena del film che trovate anche nel nostro articolo, vediamo Bowie (Johnny Flynn) alle prese con dei problemi decisamente umani: dubbi, timori, speranze.

"Per come la vedo io sarai la più grande star che l'America abbia visto" lo rassicura Ron Oberman (Marc Maron). E non aveva poi tutti i torti...