Stardust, il biopic su David Bowie segna un record di vendite per la Film Constallation

Dopo aver ammirato Johnny Flynn nei panni di David Bowie nella prima immagine ufficiale dell'annunciato e già atteso Stardust, biopic dedicato all'eccentrico artista britannico scritto da Christopher Bell e diretto da Gabriel Range, ecco che arrivano buone nuove sulle vendite internazionali del progetto.

Stando infatti all'affidabile Variety, Stardust avrebbe segnato un grande record di vendite per la Film Constellation, la casa di produzione del progetto, a quanto pare andato davvero a ruba sul marcato internazionale. All'attuale situazione dei fatti, il film è infatti stato venduto alle case di distribuzione Elevation Pictures (Canada), alla NFP (Germania, Austria, Svizzera), Icon (Australia, Nuova Zelanda), Culture Entertainment Co. (Giappone), Falcon (Medio Oriente), Russian World Vision (CIS, Baltico), Outsider (Portogallo), Noori Pictures (Hong Kong, Taiwan), PVR (India) e Captive Entertainment (Airlines). Il film verrà mostrato in un cut preliminare agli acquirenti nella giornata odierna nella cornice del Toronto Film Festival.



Il CEO di Film Constellation, Fabien Westerhoff, ha dichiarato: "Questo film racconto l'uomo Bowie ancor prima che creasse i suoi molti personaggi e diventasse mito. Si tratta di identità e spettacolo, incarnato per l'occasione dall'incredibilmente talentuoso cantante folk Johnny Flynn".



Stardust è attualmente in fase di post-produzione. Dopo Bohemian Rhapsody e Rocketman, il prossimo anno è il turno di Ziggy!