Star Wars, Zack Snyder sviluppò un film prima della trilogia sequel: sarà rielaborato?

Durante una lunga conversazione con il podcast Happy Sad Confused, il regista Zack Snyder ha svelato alcuni retroscena sul suo film di Star Wars mai realizzato, pensato prima della trilogia sequel della Disney e pesantemente ispirato ai film di Akira Kurosawa.

Il maestro giapponese, con le sue opere come La fortezza nascosta e il capolavoro Rashomon, fu una delle principali fonti di ispirazione per George Lucas durante la creazione dell'originale Guerre Stellari, dunque il film di Snyder in un certo senso sarebbe tornato 'alle origini' del franchise. Ma a modo suo, ovviamente:

"Ne abbiamo parlato a lungo, ma alla fine non è successo", ha spiegato il regista. "Ci ho lavorato diverso tempo e sarebbe stato qualcosa di lontano dall'universo di Guerre Stellari, in un certo senso. Avrebbe avuto un'impronta molto sci-fi, ha ancora un'impronta molto sci-fi ... Ma alla fine ho lasciato che Star Wars rimanesse Star Wars."

Snyder ha specificato che le discussioni sul film avvennero dopo l'uscita dei film prequel e subito prima che Lucasfilm fosse venduta alla Disney, quando ancora non c'era alcun nuovo film di Star Wars in lavorazione. Sebbene non abbia condiviso dettagli sulla sua idea originale né spiegato come questa si sarebbe collegata a Star Wars, l'autore ha svelato che il film non avrebbe incluso personaggi già apparsi nei capitoli precedenti e sarebbe stato totalmente separato da quelle avventure. Separato al punto che, se fosse rielaborato, potrebbe essere realizzato come qualcosa di completamente autonomo e originale.

"L'undicenne che è in me vuole ancora fare quel film, e so anche come potrei farlo", ha aggiunto. "Quindi, forse un giorno potrete vederlo."