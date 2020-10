Star Wars, uno Youtuber ha creato una spada laser al plasma: si ritrae e funziona davvero!

Quante volte, da bravi fan di Star Wars, avete sognato di impugnare una vera spada laser? Tante, forse troppe, ben consapevoli che trattasi di un desiderio destinato a restare tale. Certo, le riproduzioni non mancano, talvolta anche molto fedeli, ma... Si tratta pur sempre di innocue imitazioni, giusto?

Ebbene, uno Youtuber potrebbe ora aver realizzato il vostro sogno più grande: James Hobson, in arte The Hacksmith, è infatti riuscito a ricreare una spada laser realmente funzionante e capace di ritrarsi a vostro piacimento, proprio come quelle impugnate da Luke Skywalker e soci in giro per la galassia lontana, lontana.

"Come diavolo si costruisce una spada laser al plasma? Le teorie dicono che il plasma è trattenuto meglio in un raggio da un campo magnetico e ciò è scientificamente possibile. Il problema è produrre un campo elettromagnetico abbastanza forte da contenere una lama. La spada dovrebbe essere letteralmente costruita all'interno di una scatola rivestita di elettromagneti, il che la trasformerebbe in una sorta di inutile progetto scientifico" spiega Hobson nel video dedicato al suo progetto.

La soluzione? Il GPL che, miscelato all'ossigeno, viene trasformato in un raggio surriscaldato: certo, il funzionamento non sarà identico a quello delle micidiali armi jedi, ma insomma... Vi sfidiamo a non esaltarvi davanti a una cosa del genere! Per ulteriori informazioni consultare il video di The Hacksmith. Recentemente, intanto, Natalie Portman è tornata a parlare della sua esperienza in Star Wars; vediamo, invece, quali personaggi potrebbe interpretare Keanu Reeves in un futuro film di Star Wars.