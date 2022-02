Star Wars: oltre Yoda, chi sono gli esseri più antichi della Galassia?

Mentre tutti si chiedono chi saranno i protagonisti della nuova trilogia di Star Wars, noi ci riguardiamo indietro, e ci chiediamo: quali sono gli esseri più antichi della Galassia? Ecco la risposta.

Come sappiamo tra i personaggi più anziani c'è sicuramente Yoda, il Gran Maestro dell'Ordine Jedi presente sin dalla trilogia originale. La sua specie ha un grande dono per quanto riguarda la Forza, e il personaggio si presenta come un essere verde non più alto di 70 cm. Secondo quanto riportato può vivere fino a 900 anni, niente male dunque. Ma ci sarebbe qualcuno che ha una vita più lunga della sua.

Tra i vari personaggi, come Jabba the Hutt che vive fino a 1700 anni, c'è anche la specie dei Gen'Dai, i quali sono degli esseri che presentano corpi privi di ossa, che sono così formati da un insieme di muscoli e nervi, costruiti in una forma umanoide. Queste caratteristiche permettono loro di essere molto forti nei combattimenti, e come sappiamo questi personaggi vivono dai 4000 ai 7000 anni.

Tuttavia il più antico è il Sarlacc, essere raro e indipendente, che vive anche 50000 anni. Come sappiamo ha fatto sparire tantissime creature, e solo in pochi sono riusciti a riemergere dal Sarlacc: tra questi c'è Boba Fett.