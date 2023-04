Star Wars, Yaya Abdul-Mateen II era il protagonista del film di Damon Lindelof con Rey?

Mentre si parla di un possibile coinvolgimento di John Boyega nel ruolo di Finn per il nuovo film della saga di Star Wars annunciato alla tar Wars Celebration e incentrato sul ritorno di Rey di Daisy Ridley, dal dietro le quinte giungono nuove interessanti indiscrezioni sullo sviluppo del progetto.

Come saprete, infatti, questo nuovo film di Star Wars era nato inizialmente con Damon Lindelof, acclamato autore di Lost, Prometheus, The Leftovers e Watchmen che ha lavorato ad una prima bozza della sceneggiatura prima di lasciare il progetto al creatore di Peaky Blinders Steven Knight: ora, durante la nuova puntata del podcast The Hot Mic, il famoso insider Jeff Sneider ha riportato che insieme a Damon Lindelof anche l'attore Yaya Abdul-Mateen II avrebbe abbandonato il progetto.

A quanto pare, infatti, la nuova sceneggiatura di Knight farà di Rey il personaggio principale, mentre nelle idee originali di Lindelof Rey sarebbe stata - sempre secondo le fonti dello scooper - un personaggio secondario, col protagonista interpretato da Yaya Abdul-Mateen II. E' possibile che la star di Candyman e Aquaman sia stata scelta dallo stesso Lindelof, dato la precedente collaborazione tra autore e attore nella serie tv Watchmen di HBO, e stando a quanto riportato l'attore avrebbe rinunciato il film dopo l'uscita di scena di Lindelof (e la conseguente riscrittura della sceneggiatura). Al momento chiaramente è impossibile verificare queste informazioni, ma Sneider ha fama di essere uno degli insider più credibili del settore.

Ricordiamo che il nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley non ha ancora una data d'uscita.