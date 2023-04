Star Wars, Xbox offre tanti sconti sui film in occasione dello Star Wars Day

In occasione dello Star Wars Day, previsto come ogni anno il 4 maggio prossimo, non si festeggerà solo a Hollywood per la stella a Carrie Fisher sulla Walk of Fame, ma anche in casa Xbox.

Ebbene si, perché in vista dell'uscita dell'attesissimo videogioco Star Wars Jedi: Survivor, la celebre console ha deciso di cavalcare l'onda e proporre ai possessori di Xbox tantissimi sconti non solo per i videogiochi legati a Star Wars, ma anche ai tanti film della saga. Ad esempio, la collezione completa dei 9 film della Saga degli Skywalker è ora a 96,99 dollari, in calo dai canonici 179,91 dollari, mentre la raccolta della trilogia sequel è scontata a 37,99 dollari, in calo da 49,99 dollari. Ovviamente anche un sacco di videogame targati Star Wars sono al ribasso, in alcuni casi fino all'85%, quindi se avete qualcosa da recuperare approfittatene: questa offerta durerà dal 28 aprile al 4 maggio.

Ricordiamo che le ultime settimane sono state a dir poco concitate per i fan di Star Wars, con tantissimi annunci arrivati dalla Star Wars Celebration e il finale della terza stagione di The Mandalorian arrivato sulla piattaforma di streaming on demand Disney+. Per quanto riguarda il futuro, sono in arrivo le serie tv Ahsoka, Skeleton Crew, The Acolyte e Andor 2, senza contare i nuovi film di James Mangold e Dave Filoni e il sequel di L'ascesa di Skywalker con il ritorno di Rey di Daisy Ridley.

Tra l'altro i festeggiamenti sono appena iniziati, dato che lo Star Wars Day si celebrerà anche nei LEGO Store d'Italia: cliccate sul link per saperne di più.