Star Wars, per Warwick Davis gli Ewok sono più 'coccolosi' di Baby Yoda

The Mandalorian e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker hanno lanciato le due nuove mascotte dell'universo di Guerre Stellari, Baby Yoda e Babu Frik, ma secondo Warwick Davis, interprete di Wicket l'Ewok ne Il Ritorno dello Jedi e Episodio IX, i piccolo abitanti della Luna boscosa di Endor rimangono i migliori.

"Sto cercando di evitare gli spoiler su The Mandalorian, ma continuo a vedere queste immagini di Baby Yoda, e non voglio saperne di più per il momento" ha spiegato Davis a BAND Showbiz (via Comicbook.com). "Ma gli Ewoks ovviamente sono molto più fighi, sono più coccolosi. Baby Yoda è carino ma non è coccoloso, vorresti coccolare più un Ewok che Baby Yoda."

Preferenze a parte, il piccolo Baby Yoda sembra aver ormai fatto breccia nel cuore dei fan di tutto il mondo, tanto che lo stesso CEO della Disney ha confermato il suo stupore per il fenomeno che si è creato intorno al personaggio. "Ha superato ogni nostra previsione. Ma dal momento in cui ho visto la prima versione dell'episodio pilota ho capito che avevamo in mano qualcosa di speciale" ha detto Bob Iger durante una sua recente ospitata al The Star Wars Show.

Voi cosa ne pensate? Avete una preferenza tra Baby Yoda, Babu Frik e gli Ewok? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che di recente The Mandalorian è stato candidato ai VES Awards per l'episodio "The Child".