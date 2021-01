Star Wars: Paul Bettany vuole il ritorno di Dryden Vos, villain di Solo, su Disney+

Durante un'intervista per la promozione di WandaVision, la serie del Marvel Cinematic Universe che lo vedrà recitare al fianco di Elizabeth Olsen, Paul Bettany ha aperto ad un suo ritorno nel franchise di Star Wars dopo il suo ruolo in Solo: A Star Wars Story.

Quando il giornalista gli ha chiesto quale suo altro personaggio cinematografico gli piacerebbe interpretare "su base episodica", la scelta di Bettany è infatti ricaduta su una vecchia conoscenza dei fan di Guerre Stellari. "Mi piacerebbe molto tornare a divertirmi con Dryden Vos. Adoro questa idea" ha dichiarato l'attore.

Introdotto nella saga come villain principale dello spin-off dedicato al giovane Han Solo, nel film Dryden Vos è un potente signore del crimine a capo dell'Alba Cremisi, organizzazione criminale che in realtà vede come proprio Leader Supremo Darth Maul. Al momento, l'unico dei progetti di Disney+ che potrebbe avere qualche legame con il personaggio è la serie incentrata su Lando Calrissian: in attesa di dettagli sulla trama, infatti, lo show potrebbe essere ambientato proprio nel periodo coperto in parte dal film di Ron Howard.

