Star Wars: se avete voglia di piangere, scoprite questo dettaglio che lega Leia e R2D2

Leia Organa, una delle celebri protagoniste femminili della saga di Star Wars, è strettamente legata all'esistenza del droide RD2D, e una nuova teoria spiega i motivi di questa relazione.

Il droide astromeccanico infatti è presente sia alla nascita che alla morte della Principessa Leia, avvenute rispettivamente in Episodio III - La Vendetta dei Sith e Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, e secondo la teoria di ScreenRant questo fa di Erredue una figura paterna che ha vegliato sulla protagonista per tutta la sua vita.

La storia di R2-D2 inizia in The Phantom Menace come un droide di Naboo che sfida le probabilità per salvare Padme Amidala, la madre di Leia. Testimone del matrimonio segreto tra Anakin e Padme, assiste alla nascita dei gemelli della coppia, Luke e Leia, e i suoi ricordi non vengono cancellati a differenza di ciò che accade con C-3PO. Naturalmente, tutto ciò si ricollega alla trilogia originale, quando proprio Leia affida ad Erredue il suo famoso messaggio per Obi-Wan Kenobi, ed proprio il droide a coinvolgere Luke nella sua avventura.

Sia R2-D2 che C-3PO sono presenti durante molti eventi importanti nella vita degli Skywalker, ma solo Erredue ne comprende il significato reale. Mentre C-3PO è in uno stato perenne di preoccupazione e confusione, R2-D2 sa tutto: lo svolgimento dei film ci fa pensare che R2 sia più il droide di Luke che quello di Leia, ma in realtà tra Episodio III e Episodio IV mancano all'appello almeno due decenni di vita che il droide ha passato su Alderaan insieme alla principessa.

Pertanto, guardare Leia morire deve aver spezzato il piccolo cuore metallico del droide. Non ha perso solo l'amica di una vita, ma è sopravvissuto a tutti loro: Padme, Anakin, Luke, Obi-Wan e ora Leia, tutte le figure che Erredue ha seguito o aiutato dall'inizio della sua storia adesso non ci sono più. Leggendo fra le righe, è proprio R2-D2 ad aver avuto l'avventura più incredibile della galassia lontana lontana.

