Star Wars: Visions, Disney propone The Village Bride tra i cortometraggi per gli Oscar

Disney ha deciso di presentare l'episodio della serie Star Wars: Visions intitolato The Village Bride, nella corsa per entrare a far parte della short-list degli Oscar nella categoria al miglior cortometraggio d'animazione. La notizia è stata diffusa da Cartoon Brew, che ha riportato i titoli degli 84 corti in corsa per un posto.

Per poter partecipare alla selezione i corti animati devono avere una durata inferiore ai 40 minuti, devono essere proiettati nelle sale e devono aver vinto un premio cinematografico o agli Student Academy Award.

Proprio per questo motivo The Village Bride è stato proiettato per qualche giorno al cinema a fine settembre. Su Everyeye trovate la recensione di Star Wars: Visions.

Diretto da Hitoshi Haga e animato da Kinema Citrus, il corto racconta la storia di uno Jedi in disgrazia che salva un villaggio pronto a sacrificare la figlia del loro capo e il suo fidanzato ai criminali. La prospettiva unica del corto sulla vita del cittadino medio nell'universo di Star Wars, i suoi forti temi antimperialisti e ambientalisti e la straordinaria colonna sonora di Kevin Parker, lo hanno reso uno dei titoli più apprezzati della serie anime.



Nel caso riuscisse ad ottenere la candidatura, non si tratterebbe della prima volta che un episodio di una serie animata viene nominato agli Oscar. In passato è accaduto all'episodio di Adventure Time, Thank You, e all'episodio dei Looney Tunes, Curse of the Monkey Bird.



Ma Star Wars: Visions è canonico oppure no? Ha risposto alla domanda il produttore della serie.