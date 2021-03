Star Wars, è virale il video del duello con spade laser nella neve di due fan: guardatelo!

Star Wars è notoriamente un fenomeno ormai entrato nella cultura popolare di massa e non lo dimostrano gli incassi ottenuti dai vari film della saga al cinema ma anche le numerose iniziative prese continuamente dai fan appassionati di tutto il mondo. L'ultima chicca è di due fan che hanno ricreato un duello alle spade laser in mezzo alla neve.

Due appassionatissimi fan hanno, infatti, approfittato delle condizioni meteo avverse per inscenare un epico duello alle spade laser in mezzo a una tormenta di neve e il risultato è decisamente suggestivo e potete guardarlo con i vostri occhi nel video presente di seguito, in calce a questa news. Secondo il report, il video è stato registrato nella notte del 20 febbraio scorso e solo su Facebook ha raccolto circa 123mila condivisioni divenendo immediatamente virale.

Recentemente, anche il senatore Ted Cruz si era riferito a Star Wars e al personaggio di Rey con toni tutt'altro che lusinghieri, tanto da scatenare la risposta di Daisy Ridley in merito alla questione. L'attrice ha reagito liquidando in una laconica risposta l'uscita del politico, arrivata anche in seguito al licenziamento di Gina Carano da The Mandalorian. "Non lo sapevo, e sono molto felice di essere un Jedi emotivamente tormentato che non lo sa" ha dichiarato Ridley. Il senatore Ted Cruz ha attaccato Rey all'interno del suo discorso in difesa di Gina Carano, licenziata da Disney in seguito a svariate controverse dichiarazioni sui social.

"La texana Gina Carano ha infranto le barriere nell'universo di Star Wars: non una principessa, non una vittima, non un Jedi emotivamente tormentato. Ha interpretato una donna che dava calci in culo e che le ragazze ammiravano; è stata determinante nel rendere di nuovo divertente Star Wars. Ovviamente la Disney l'ha fatta fuori" aveva dichiarato Cruz.

Due settimane fa Daisy Ridley ha confermato che non tornerà sui social, dichiarando che l'addio a Star Wars è stato paragonabile ad un lutto.