Star Wars VIII: nuove carte da collezione con Rey e gli ospiti di Canto Bight

Topps Cards ha realizzato delle carte collezionabili di Star Wars: Gli Ultimi Jedi che ci mostrano una nuova foto die alcuni degli ospiti del pianeta

Ogni giorno fino all release del film - che negli USA è previsto per il 15 dicembre, mentre noi in Italia lo vedremo due giorni prima, a partire cioè dal 13 - uscirà una di queste nuove carte da collezione e ogni giorno ci sarà stampata sopra una nuova immagine del film.

Le prime due uscite sono una che mostra l'immagine di Rey (una mai vista finora) che incontra Luke Skywalker ad Ahch-To e un ospite del pianeta del gioco d'azzardo, Canto Bight, dove è già stato rivelato che andranno in missione Finn (John Boyega) e Rose (Kelly Marie Tran). Quindi Topps, come fa ogni anno ha iniziato a rivelare ogni giorno una nuova immagine dando il via al suo solito count down pre-natalizio, chiamandolo col nome del film in prossima uscita: "Topps Star Wars Countdown to Episode 8."

Come è tradizione, ogni carta che uscirà giornalmente, sarà disponibile online solo per 24h e ha un costo di 9 dollari e 99. Per completare il puzzle di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, servono tutte e 20 le carte, quindi, se volete completarlo, assicuratevi di acquistarle ogni giorno!

Star Wars Episodio VIII, al cinema da 13 dicembre.