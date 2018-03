Star Wars: un video-saggio chiede, "Cosa vogliamo da un film della saga?"

Dopo le polemiche generate all’indomani dell’uscita nelle sale di, un video-saggio prova a girare una domanda proprio al pubblico dei fan della saga.

Nel video, creato e condiviso in streaming da Patrick Willems, quest’ultimo si confessa affascinato dalla reazione dei fan a un film della saga di Star Wars. Soprattutto dopo l’uscita dell’ultimo capitolo, l’ottavo, diretto da Rian Johnson. Willems fa notare come, nonostante il film sia stato un successo sia di critica che di pubblico, un’enorme fetta di fanbase della saga lo abbia aspramente criticato, forse in maniera più massiccia rispetto a tutti gli altri episodi usciti finora.

Willems, così, prova a ricostruire la storia della trilogia originale e della nascita del fanbse e dopo del lasso di tempo intercorso fino all’arrivo della nuova trilogia di George Lucas, per finire con le libertà creative concesse agli ultimi due film della saga. Il consiglio finale di Willems? Saltare a bordo di una macchina del tempo, convertire gli ultimi film in VHS e consegnarli alla versione giovane di noi stessi nel passato, così che tutte le nozioni introdotte nel canone e ritenute divisive oggi dai fan, siano assimilate una volta per tutte.

Su queste pagine potete dare un’occhiata alla versione Solo Musica dell’ultimo film della saga, pronto all’arrivo in home video a partire dal prossimo 27 marzo.