Star Wars: il video musicale di Alan Parsons dal suo film a tema 5-25-77

Alan Parsons ha appena pubblicato il suo primo album in 15 anni, intitolato The Secret. Noi vi mostriamo, nel player, il video con spezzoni del film ispirato a Star Wars, 5-25-77.

La canzone che vedete nel player si intitola "I Can not Get There From Here" e il video è stato diretto da Patrick Read Johnson. La gestazione di questo film biografico ispirato a Star Wars è stata lunga e complicata, tuttavia alla fine, nel 2004, è stato girato. Date pure uno sguardo al videoclip.

Parsons ha detto "La magia è sempre stata una mia passione, sono membro del Magic Castle di Los Angeles. Ho anche lavorato con la società magica giapponese Tenyo, scrivendo libri di istruzioni e cataloghi per i loro trucchi. Mi diletto con la magia io stesso nel mio tempo libero, quindi un album con influenze magiche era una progressione naturale."