Star Wars, in un video tutti i cameo che potreste aver mancato nel corso della saga

Quando si ha tra le mani una saga come quella di Star Wars giocare con i fan e stuzzicare il loro amore per il franchise è praticamente un obbligo: quale modo migliore di assolvere a questo dovere, dunque, se non quello di disseminare qua e là, tra film e serie, apparizioni più o meno evidenti degli attori e personaggi più amati dal fandom?

In tal senso Disney non ha da imparare da nessuno: mentre Kevin Feige s'impegna a eludere le domande sul suo Star Wars, dunque, la casa di Topolino ha pensato bene di regalare ai propri adepti un video che in molti, in particolar modo coloro più propensi ai cali d'attenzione, troveranno senza ombra di dubbio piuttosto utile.

Nel breve filmato ci vengono infatti mostrati i principali cameo che potremmo aver mancato nel corso dei vari episodi della saga: da quello di Anthony Daniels a Ed Sheeran, passando per Lin-Manuel Miranda, George Lucas e lo stesso Mark Hamill, il materiale da questo punto di vista non manca di certo e, in alcuni casi, si tratta di comparse davvero ben mascherate!

Quanti di questi cameo avevate già notato? Fatecelo sapere nei commenti! Insieme a noi, intanto, partite alla scoperta di Yoda e altri leggendari mentori della storia del cinema.