Star Wars, la versione di Palpatine: 'Anakin ha portato equilibrio grazie al Lato Oscuro'

Nella trilogia prequel di Star Wars si fa un gran parlare di Anakin come soggetto della famosa profezia jedi secondo cui qualcuno sarebbe arrivato a portare equilibrio nella Forza: un argomento piuttosto spinoso, vista la ben nota evoluzione del personaggio, che oggi viene però analizzato da una voce inedita, quella dell'Imperatore Palpatine.

Nel nuovo libro Star Wars: Secret of the Sith, infatti, è possibile leggere le parole dell'ex-senatore in persona: secondo Palpatine gli jedi avrebbero male interpretato la profezia, mentre Anakin avrebbe effettivamente portato equilibrio nella Forza, ma non nel modo previsto.

Mentre il meme di Anakin e Padme continua a impazzare sul web, dunque, nel nuovo libro leggiamo: "Gli jedi pensavano che Anakin fosse una vergenza, un'entità circondata da un'incredibile concentrazione di Forza. Si autoconvinsero che Anakin fosse il Prescelto descritto dall'antica profezia. Ne erano così convinti da trascurare il vero significato di questa cosa. [...] In effetti Anakin ha portato equilibrio nella Forza, ma l'ha fatto spazzando via la luce e liberando il Lato Oscuro".

Che siate d'accordo o meno con questa versione, insomma, non si può certo dire che quella dell'Imperatore non sia una voce autorevole in materia!