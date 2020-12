Star Wars: ecco una versione alternativa della scena del bacio ne L'Impero Colpisce Ancora

In occasione dei 40 anni dall'uscita nelle sale de L'Impero Colpisce Ancora, l'episodio V della saga di Star Wars, e il secondo in ordine di realizzazione, GMA ha diffuso una clip in esclusiva dal dietro le quinte del film, dove si può trovare anche una versione alternativa della scena del bacio tra Han e Leia.

Ci sono film impossibili da dimenticare, le cui scene rimangono scolpite nella memoria e nei cuori degli spettatori.

Star Wars: Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora è sicuramente uno di questi, come lo è anche il bacio tra due dei protagonisti della saga, l'Han Solo di Harrison Ford e la Principessa Leia Organa di Carrie Fisher.

E tra i tanti incredibili momenti che ci vengono mostrati nel video di GMA che trovate riportato anche all'interno del pezzo, spicca sicuramente la versione leggermente diversa di questa particolare scena, che invece di venire interrotta da C-3PO, continua per qualche secondo in più, con i due protagonisti che si scambiano anche una battuta ("Ok Hotshot") prima di tornare a baciarsi.

La differenza sarà forse minima, ma farà sicuramente piacere ai fan della saga poterla ammirare assieme al resto delle scene mostrate nel filmato, come la grande difficoltà nel girare le scene su Hoth durante una bufera di neve, o i duri allenamenti di Mark Hamill per poter rendere al meglio lo scontro di Luke e Darth Vader con le spade laser.

E se dopo aver visto questa featurette sarete, come prevedibile, in preda alla nostalgia, potete sempre dare un'occhiata a quest'altro video celebrativo realizzato per celebrare i 40 anni del film, e magari mettere su il dvd dell'Episodio V per un ennesimo rewatch?