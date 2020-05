Star Wars: tutto sulla vera religione Jedismo, promossa anche da George Lucas

Dopo il Matrixismo, la religione ispirata a Matrix, oggi ci concentriamo sul credo nato dalla saga di Star Wars, conosciuto come Jedismo e approvato perfino dal creatore del franchise George Lucas.

Definita come una vera e propria filosofia di vita, lo Jedismo è nata nel 2001 come forma di protesta quando un certo numero di persone ha registrato la propria religione come "Jedi" durante un censimento nazionale, e da quel momento sono iniziati a spuntare anche i primi siti web dedicati.

Queste pagine riunivano i credenti dello Jedismo e raccoglievano i vari punti del Codice Jedi, costituito da 21 massime: curiosamente il movimento dello Jedismo nel mondo reale non ha fondatori o strutture centrali, è semplicemente sorto da un giorno all'altro e i suoi vivono nella nostra realtà gli insegnamenti e i codici morali e spirituali che gli Jedi seguono nell'universo di Star Wars.

A seguire e a praticare la dottrina circa un milione di persone in tutto il mondo, con una gerarchia vera e propria costituita dai classici apprendisti, ruolo per il quale devono passare tutti i neofiti, fino al Cavalierato, grado da raggiungere solo attraverso anni di studi, lavoro e addestramenti. C’è anche un Consiglio ai vertici che crea e mette in pratica le decisioni della Chiesa Jedi, pensata per celebrare i riti di unificazione Jedi per le persone unite nella Forza. Niente preghiere, però: al loro posto tecniche di ordinamento cosmico che i membri seguono per arricchire le loro vite e raggiungere la massima consapevolezza dell’esistenza, ovviamente pacifica.

Commentando la questione, George Lucas ha dichiarato che Star Wars non è da considerarsi un'opera religiosa, ma in un certo senso racconta “anche problematiche legale alla religione: ho inserito il concetto di Forza nel film nel tentativo di risvegliare nei giovani un interesse verso la spiritualità. Una fede in Dio, più che in un determinato sistema religioso. L'importante è porsi le domande giuste."

