Star Wars, venduta all'asta la famosa sceneggiatura scritta da Harrison Ford

Secondo quanto riporta Deadline, Excalibur Auctions ha venduto ufficialmente la sceneggiatura di Star Wars in precedenza di proprietà di Harrison Ford. Lo script è una bozza precedente del primo film Una nuova speranza, e contiene ancora il titolo originale e provvisorio The Adventures of Luke Starkiller, datata 15 marzo 1976.

La sceneggiatura, incompleta e non rilegata, include personaggi e trame rimosse dalla bozza finale e dai filmati, rivelando alcuni segreti sepolti. Nonostante non fosse in condizioni ottimali, lo script è stato venduto a 13.600 dollari ad un collezionista di Star Wars che vive in Austria.



Il copione venne lasciato per errore in una casa che un vero artista come Harrison Ford, come è stato definito da James Mangold, stava affittando durante la pre-produzione del primo Star Wars nell'estate del 1976. I proprietari non erano a conoscenza del coinvolgimento di Ford nel progetto ma vennero a saperlo ben presto. La descrizione della sceneggiatura all'asta spiega la 'non rilegatura del prodotto, dalle pagine 1-48, 55-56 e da 58 a 88 e le pagine blu vanno dalla 55 alla 67 e non sono revisioni alla bozza bianca e le pagine rosa vanno dalla 68 all'88'.



Nella scrittura sono presenti la scena del primo incontro con Chewbacca nella cantina e dove Han Solo presenta l'equipaggio del Millennium Falcon, oltre a scene e dialoghi famosi.

In precedenza furono cinque le bozze della sceneggiatura e questa quarta edizione propone un interessante punto di vista sul processo di realizzazione di uno dei più importanti franchise fantascientifici nella storia del cinema.

Conosciuto in tutto il mondo per i suoi ruoli iconici, Harrison Ford doveva comparire anche in ET.