Star Wars, una vecchia conoscenza di Taika Waititi vuole unirsi al suo film!

Taika Waititi passa da un franchise all'altro: dopo l'MCU, il regista premio Oscar è pronto a guidare verso una galassia molto molto lontana con un nuovo film di Star Wars che dovrebbe rievocare la magia della trilogia originale. Le aspettative sono già altissime e un caro amico di Waititi è pronto a unirsi all'universo di Star Wars.

Stiamo parlando di Rhys Darby, volto di Stede Bonnet in Our Flag Means Death serie firmata da Waititi dove lo stesso regista veste i panni del pirata più famoso di tutti i tempi: Barbanera. I due personaggi vivono una coinvolgente storia d'amore sul piccolo schermo e nella realtà condividono un bel rapporto di amicizia. La chimica tra Darby e Waititi è evidente, così da arrivare alla fatidica domanda: la star di Our Flag Means Death vorrebbe unirsi a Star Wars a partire dal nuovo e tanto atteso film di Taika Waititi? La risposta è affermativa: "Adoro Star Wars . Sì, certo, sì", ha risposto Darby a Comicbook.com. Possiamo aspettarci davvero una nuova collaborazione tra i due?

Al momento le notizie sul nuovo film di Star Wars scritto da Taika Waititi sono scarne: fino a qualche tempo fa, infatti, sembrava che la pellicola fosse finita ufficialmente nel dimenticatoio. Ma la star di Our Flag Means Death ha rilasciato più recenti dichiarazioni che non renderanno felici i fan di Star Wars: per il regista, il nuovo film, ancora senza titolo, farà inca**are tutti! Per Kennedy, Waititi è solo "lento a scrivere" confermando come la pellicola di Waititi sia ancora in una fase iniziale.

C'è ancora tempo per Darby di pensarci su: l'attore è pronto a passare dal mare alla galassia?