Star Wars, da Una Nuova Speranza a The Mandalorian: ecco l'epico video tributo di un fan

Star Wars non smetterà mai di affascinare i fan, e in attesa di nuove avventure nella galassia lontana lontana, qualcuno ha pensato di creare uno splendido omaggio che attraversa le varie epoche in cui sono ambientati i film e le serie.

Mentre gli scienziati ricreano la mano di Luke Skywalker e Darth Vader torna su Naboo per indagare sulla morte di Padmé, possiamo quindi immergerci nuovamente nell'epica della saga grazie al video A Ride Through the Galaxy, dell'utente YouTube redfoam, nel quale vengono ripresi momenti tratti da tutti gli episodi principali, dagli spinoff Rogue One e Solo, e da The Mandalorian.

Il punto forte è il montaggio serratissimo, che ci permette di notare preziosi riferimenti e rimandi tra un film e l'altro, con tagli e sequenze che sembrano susseguirsi come se fossero state create apposta per una compilation del genere. Tra scontri con le spade laser, colpi di blaster ed incredibili scene d'azione, il video sottolinea molto bene la filosofia che attraversa tutta la saga: tutto è collegato e il passato si riverbera nel presente, nel bene o nel male.

"Ho trovato l'idea di sovrapporre transizioni su transizioni molto avvincente, e ho pensato che Star Wars fosse perfetto per questo tipo di montaggio. [...] Ho provato a concentrarmi su ciò che rende Star Wars così magnifico (tutto). Spero che vi godiate il viaggio!", dichiara l'autore del filmato.

Cosa ne pensate? Il tributo rende giustizia alla saga? Ditecelo nei commenti! Se non ne avete mai abbastanza di Star Wars, date un'occhiata al design delle varie spade laser con la Lightsaber Collection.