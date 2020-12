Star Wars Una Nuova Speranza: ecco tutte le scene tagliate, in ordine cronologico

Star Wars ci ha abituato sin da subito a sforzare la mente per seguire una storia che quasi mai procede in ordine cronologico. È bene mettere i pezzi al loro posto per lo meno per quanto riguarda il primo film, Una Nuova Speranza, la cui versione estesa conta diverse scene tagliate.

Esatto, sebbene il film duri più di 2 ore George Lucas avrebbe potuto allungare la visione con sequenze che, di lì a poco, sono comunque entrate nel cuore dei fan più affezionati ai dettagli e agli elementi collaterali di Star Wars. Di seguito trovate la descrizione di ognuna di esse, in ordine cronologico:

Zio Beru e il latte blu: proprio all'inizio del film avremmo potuto vedere la famiglia adottiva di Luke alle prese con il liquido blu. È lo zio a prepararlo all'interno della cucina ma in questo caso non c'è nessuna creatura da mungere. La bevanda è infatti apparsa anche in Episodio VIII e il tutto è stato parodiato alla perfezione nello speciale natalizio di Lego Star Wars. La stazione Tosche e Biggs Darklighter: nella versione finale del film Luke vorrebbe andare a recuperare alcuni convertitori alla stazione Tosche, ma lo zio glielo impedisce. Ebbene, una sequenza tagliata ci presenta invece Luke che arriva a destinazione e si riunisce con i suoi amici, tra cui Biggs Darklighter, un esploratore che era riuscito ad abbandonare Tatooine e aveva esplorato parte della galassia. Nella conversazione viene menzionato persino l'Imperatore. Biggs e la Ribellione: un'altra scena ci mostra ancora i due amici intenti a conversare. Con una certa sorpresa, Biggs riferisce a Luke che probabilmente se ne andrà per sempre. Si è infatti messo in contatto con l'Alleanza Ribelle, un argomento che desta l'attenzione del giovane Skywalker, pronto a gettarsi nell'azione. L'amico gli dice di calmarsi, verrà il suo momento. C3-PO e Luke in cerca di R2-D2: sappiamo bene che il fedele droide si allontana dal suo nuovo padrone in cerca di Obi-Wan. Nella scena tagliata possiamo ammirare C3-PO intento a guidare uno speeder con a bordo anche Luke, in cerca del piccolo amico. La ronda degli Stormtroopers: nella penultima scena eliminata troviamo gli assaltatori intenti a cercare i due droidi e a seminare il panico tra gli abitanti. Probabilmente ciò non aggiungeva molto alla trama, ma avrebbe sicuramente reso più minacciosi i nemici. Gli ordini di Darth Vader: anche il Signore dei Sith è stato brutalmente tagliato dalla versione finale. In una scena ordinava ad un ufficiale di allargare la ricerca. Ancora Luke e Biggs: i due amici si ritrovano a combattere per la Ribellione su YavinIV. Considerando l'eliminazione delle sequenze ad inizio film, per coerenza anche questo secondo incontro è stato tagliato.

Sebbene siano passati decine di anni, Mark Hamill ricorda sempre alcuni aneddoti di Episodio IV e ha raccontato anche il litigio con Harrison Ford nel compattatore di rifiuti.