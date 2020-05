Star Wars: Una Nuova Speranza, Mark Hamill ha girato due volte una scena, ecco perché

Mark Hamill ci ha preso gusto, e ha continuato ad usare l'hashtag con il gioco di parole #MayThe4th anche dopo i festeggiamenti per lo Star Wars Day e dopo il suo rinnovato addio a Luke Skywalker. In questo caso ha colto la palla al balzo per ricordarci un interessante retroscena legato ad Una Nuova Speranza.

Come tutti i fan più accaniti sanno bene, in origine il cognome di Luke sarebbe dovuto essere Starkiller, e soltanto in un secondo momento George Lucas decise di modificarlo in Skywalker. Dato che la produzione dei primi film di Star Wars era davvero frenetica, certi dettagli venivano definiti in corso d'opera, e in questo caso l'attore ha dovuto girare nuovamente <strong>l'iconica scena in cui si presenta alla principessa Leia</strong> vestito da Stormtrooper.

Il 24 maggio Hamill ha quindi ricordato a tutti che aveva proprio 24 anni quando si è ritrovato a dover ripetere la sequenza, "perché la prima volta che l'abbiamo girata avevo detto 'Sono Luke Starkiller, sono qui per salvarti'".

In realtà la principessa Leia, che ancora non sapeva di essere sua sorella, ha dimostrato di non aver affatto bisogno di aiuto e di sapersela cavare benissimo da sola, riuscendo a trarre in salvo sia Luke che Han imbracciando un blaster e aprendo una via di fuga. In seguito il nome Starkiller è stato usato come soprannome per un allievo di Darth Vader, protagonista del gioco Star Wars: il potere della forza, e per indicare la base utilizzata dal Primo Ordine come arma per distruggere pianeti in Episodio VII.

Hamill ha voluto ringraziare i fan in occasione del quarantesimo anniversario di Episodio V.