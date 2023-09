Star Wars, le ultime novità sul film di Shawn Levy vi deluderanno

È quasi un anno che i fan attendono le evoluzioni del prossimo film di Star Wars, sin da quando Shawn Levy ha rivelato di voler scrivere una sceneggiatura 'impareggiabile'. Eppure questo processo di scrittura si è interrotto proprio ora. Qual è il motivo? E le conseguenze?

"Stavamo iniziando il processo di sviluppo del mio film e c'è stato lo sciopero degli sceneggiatori. Quindi siamo in quella situazione di stallo in cui si trova gran parte della nostra industria", ha rivelato il regista in una recente intervista per Collider.

Ci auguriamo che la maggior parte di voi sia a conoscenza dello sciopero SAG-AFTRA in atto negli ultimi tempi. Più e più volte vi abbiamo comunicato ritardi di produzione di progetti tanto attesi proprio per questa 'situazione di stallo', citando le parole di Levy.

Quali sono le conseguenze concrete che gli scioperi avranno sul film di Star Wars del regista? Possiamo immaginare che, a fronte di un lavoro non ultimato e uno sciopero in corso, questo significherà aspettare il termine delle vicende. Ma come spesso accade, questo non è effettivamente calcolabile e/o prevedibile. L'uscita del film quindi potrebbe slittare di un bel po', ma non ci azzardiamo a fare stime in un momento di così forte incertezza.