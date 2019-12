Star Wars, su Twitter il toccante pensiero di Mark Hamill per Carrie Fisher

Lo scorso 27 dicembre è occorso il terzo anniversario della morte di Carrie Fisher: tre anni fa la principessa Leia ci lasciava per sempre all'età di sessant'anni, ma da allora il suo ricordo è rimasto vivo e tangibile nei cuori di tutti i fan di Star Wars e, ovviamente, di chi con lei ha vissuto e costruito l'immortale saga.

Nel giorno della triste ricorrenza, dunque, non poteva mancare il ricordo di chi più di tutti ha vissuto a stretto contatto con Carrie Fisher la nascita e la crescita di uno dei franchise più famosi al mondo: Mark Hamill ha dunque voluto ricordare la sua collega e amica con un toccante post su Twitter.

Si tratta di un collage di quattro immagini: la prima è il messaggio apparso al termine di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, uscito al cinema dopo la scomparsa dell'attrice; la seconda e la terza immagine sono entrambe tratte dall'ultima scena girata insieme dai due attori in Episodio VIII: vediamo infatti il bacio sulla fronte dato da Luke a Leia nel momento dell'addio e la frase con cui il cavaliere Jedi si congeda dalla sorella, quel "Nessuno se ne va mai per sempre" quanto mai consono al momento; in ultimo vediamo invece un disegno raffigurante Luke e Han deporre le medaglie di Episodio IV ai piedi della tomba della loro compagna d'avventura, mentre il fantasma della Forza di quest'ultima li osserva da dietro.

