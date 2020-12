Star Wars, Tumblr impazzisce per la storia tra Kylo Ren e Rey: è la più votata del 2020

Se volessimo elencare i motivi che hanno portato una buona fetta della fanbase a lamentarsi della trilogia sequel di Star Wars e di Episodio XI in particolare ne avremmo per ore, se non giorni interi: concentriamoci dunque su uno dei dettagli maggiormente discussi, vale a dire la love story tra Kylo Ren e Rey.

Accennata in Episodio VIII e poi deflagrata sul finale de L'Ascesa di Skywalker, la breve ma intensa storia d'amore tra i personaggi di Daisy Ridley e Adam Driver ha scontentato buona parte dei fan, che la trovarono forzata e inopportuna (con buona pace di J.J. Abrams, pronto a correggere il tiro definendo il loro rapporto come qualcosa di simile a quello tra un fratello e una sorella).

È sorprendente, dunque, quanto accaduto in queste ore su Tumblr: nell'ambito del resoconto generale su questo 2020, infatti, gli utenti della piattaforma hanno votato in massa la ship tra Kylo Ren e Rey rendendola, un po' a sorpresa, la più votata dell'anno! Insomma, a qualcuno il bacio post-duello con l'Imperatore sembra non esser dispiaciuto affatto.

E voi, da che parte state? Favorevoli o contrari? Diteci la vostra nei commenti! In uno degli ultimi fumetti del franchise, intanto, abbiamo ammirato la furia di Kylo Ren dopo gli eventi de Gli Ultimi Jedi; occhio, nel frattempo, al nuovo merchandise a tema Star Wars in arrivo per i 50 anni di Lucasfilm.