Star Wars, tutte le trilogie si uniscono nelle splendide cover di Entertainment Weekly

Dopo le nuove immagini ufficiali e i due spot televisivi, la nuova fase promozionale di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker si intensifica con la pubblicazione di tre splendide cover ufficiali, fornite ancora una volta da Entertainment Weekly.

Le immagini, che come al solito trovate nella gallery in calce all'articolo, celebrano le tre diverse trilogie che compongono la saga degli Skywalker.

Il viaggio iniziato nel 1977 con Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza - all'epoca conosciuto solo come Star Wars, o Guerre Stellari in Italia - arriverà alla sua conclusione definitiva nel nuovo film diretto da J.J. Abrams, che il regista ha co-scritto insieme al premio Oscar Chris Terrio e Colin Trevorrow, precedentemente assegnato alla regia.

Nelle cover spazio per Anakin, Padme, Obi-Wan Kenobi, Darth Maul e l'Imperatore Palpatine nell'immagine dedicata alla trilogia prequel (La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), C-3PO, R2-D2, Luke, Han Solo, Leia, Darth Vader e Lando per l'immagine tutta nostalgia dedicata alla trilogia originale (Una Nuova Speranza, L'Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi) e infine Rey, Finn, Poe, Kylo Ren, Chewbacca, Rose, Jannah e BB-8 per l'ultima immagine, incentrata ovviamente sulla trilogia sequel (Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi, L'Ascesa di Skywalker).

Cosa ve ne pare di questa celebrazione in grande stile? Ditecelo nei commenti.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre prossimo. Nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams e Carrie Fisher.