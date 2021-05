Star Wars, quale trilogia è la migliore? Scopriamolo nel nostro video!

Pochi franchise hanno saputo unire e al tempo stesso dividere più generazioni come Star Wars: la saga ideata da George Lucas ha portato al cinema nel corso degli anni fan dalla differenza d'età piuttosto importante, dando il via al tempo stesso a faide intestine ogni volta che si parli di scegliere la trilogia migliore.

A contare molto è ovviamente il fattore nostalgia: ognuna delle tre trilogie di Star Wars (lasciamo fuori dal nostro discorso spin-off come Solo o Rogue One) ha inevitabilmente segnato i ricordi di gioventù dei fan della propria generazione, facendo sì che in molti non riescano a fare a meno di seguire il cuore più che l'oggettività.

Mentre anche i Simpson celebrano Star Wars in occasione del 4 maggio, dunque, con il nostro nuovo video abbiamo cercato di mettere ordine in quest'annosa questione, analizzando punti di forza e di debolezza dei vari cicli appartenenti all'epica starwarsiana. Gli argomenti di discussione non mancano di certo: la prima trilogia non ha bisogno di presentazioni, ma anche la tanto bistrattata trilogia prequel ci ha offerto momenti niente male (il finale di Episodio III, ad esempio) e tutto sommato senza i tre sequel non avremmo mai fatto la conoscenza di un villain di tutto rispetto come Kylo Ren.

Qual è, secondo voi, la migliore delle tre? Diteci la vostra nei commenti! Qualche ora fa, intanto, abbiamo visto i nuovi poster di Guardiani della Galassia in stile Star Wars.