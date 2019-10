Star Wars: la trilogia di Benioff e Weiss avrebbe approfondito le origini dei Jedi

Dopo la notizia dell'altro giorno che ha confermato l'abbandono dei creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, al progetto di nuovi film nell'universo di Star Wars, Variety ha rivelato che i film dei due autori si sarebbero concentrati probabilmente sulle origini dei Jedi. Benioff e Weiss avevano piani ambiziosi per il franchise.

Un progetto che doveva andare in una nuova direzione, al di là della saga della famiglia Skywalker che ha sinora compreso i nove film della tripla trilogia.

Il periodo di Star Wars che il duo era interessato ad esplorare era il modo in cui i Jedi sono nati. Tuttavia, i dirigenti di LucasFilm e gli autori vedono le loro visioni sul progetto divergere nel corso degli incontri dell'estate scorsa.

L'obiettivo sarebbe stato quello di andare molto indietro nel tempo e poiché la Vecchia Repubblica aveva eserciti su larga scala di entrambe le forze Sith e Jedi, significa che entrambe esistevano da molto tempo.



Essenzialmente un'occasione per Benioff e Weiss di partire da zero, senza affidarsi alla trilogia originale, visto che lo studio sta guardando oltre la saga di Skywalker, che finisce con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Ma Benioff e Weiss hanno ufficialmente abbandonato il franchise.

Secondo i vari report Rian Johnson è ancora al centro del progetto di una sua trilogia di Star Wars - anche se potrebbe dirigere nel frattempo un altro film - mentre Kevin Feige ha rivelato di aver sviluppato un suo progetto cinematografico all'interno del franchise, mentre la sceneggiatrice Laeta Kalogridis stava sviluppando una possibile trilogia su i Cavalieri della Repubblica.

Il prossimo capitolo di Star Wars è fissato al 16 dicembre 2022.