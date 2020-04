Star Wars: tre meravigliosi fan poster raccontano la Trilogia Originale

Mentre attendiamo di capire quali siano i piani per il futuro di Star Wars al cinema, al contrari di quelli sul piccolo schermo che tra The Mandalorian e Cassian Andor in live-action su Disney+ sono sempre più cristallini, l'artista Florey ha confezionato per voi tre meravigliosi fan poster dedicati alla Trilogia Originale.

Sono delle vere opere d'arte accostabili per eleganze, concezione e raffinatezza ai poster Mondo, ma Mondo non sono. L'artista li ha creati per il mercato, comunque, e infatti sono stati venduti dalla Bottleneck Gallery e distribuiti in collaborazione con Acme Archives. La storia raccontata in queste sontuose locandine è quella della crescita e del viaggio di Luke Skywalker, da Una nuova speranza a Il ritorno dello Jedi.



I poster arriveranno sul mercato in due edizioni, regular e variant. Le edizioni regular saranno 225 e vendute a un prezzo di 40 dollari l'una o 115 dollari per l'intero set di tre locandine. Le edizioni variant, che divergono perché concepite con un filtro seppia, saranno meno, per l'esattezza 125 e vendute a un prezzo di 45 dollari l'una o 130 dollari per l'intero set.



Cosa ne pensate? Piacciono? Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e all'ordine di visione della saga di Star Wars.