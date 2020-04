Star Wars, ecco il trailer dell'intera Skywalker Saga: preparate i fazzoletti!

Con l'arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker su Disney+ l'intera saga della Lucasfilm creata da George Lucas sta per giungere a definitivamente a compimento, e per l'occasione è stato pubblicato un nostalgico trailer che include tutti i nove film della serie.

Per la prima volta sarà possibile guardare l'intera Skywalker Saga in un unico posto, e il filmato che trovate comodamente all'interno della news ci fornisce un antipasto di ciò che significa: il trailer si apre su alcune immagini della trilogia originale, con il Luke Skywalker di Mark Hamill su Tatooine nei celebri fotogrammi tratti da Una nuova speranza, in un'immagine che avrebbe poeticamente fatto il giro dell'intero franchise per poi conclude anche il nuovo film di J.J. Abrams.

Inoltre, mentre Luke esprime il suo interesse per l'addestramento sulle vie della Forza, un flash di Darth Vader sembra voler evidenziare la verità del lignaggio del protagonista e del destino che lo aspetta; da lì ci spostiamo all'indietro e vediamo le immagini di Naboo, sentiamo la voce di Mace Windu mentre parla della profezia del Prescelto, prima di vedere il giovane Anakin Skywalker in The Phantom Menace. Dalle immagini di un Anakin adulto passiamo rapidamente a quelle della giovane Rey su Jakku, con alcune scelte di editing davvero eccellenti che faranno commuovere tutti i fan della saga.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti, scoprite tutti i dettagli dello Star Wars Day, la cui celebrazione quest'anno si sposterà online a causa della pandemia.