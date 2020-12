Star Wars, tornano le action figure di Leia e Han Solo ispirate all'Episodio V

Una buona idea per un regalo di Natale per i fan di Star Wars potrebbe essere la riedizione di Hasbro del set Hascon Star Wars: The Black Series del 2018. Il pacchetto comprende le action figure di Leia Organa e Han Solo, rappresentati con gli abiti che indossano su Hoth nell'Episodio V della saga, L'Impero colpisce ancora.

Un'immagine del set, che comprende anche una serie di accessori, si può vedere anche in calce alla notizia. La riedizione (l'originale è del 2018) può essere acquistata online su Target, al prezzo di 49,99 dollari.

In L'Impero colpisce ancora, che nel 2020 festeggia i suoi quarant'anni, Han Solo e la principessa Leia,oltre a guadagnarsi una solida reputazione di eroi della Ribellione, intrecciano anche una relazione sentimentale. Nei mesi scorsi il film era stato ripresentato nei cinema, conquistando anche il primo posto al box office.

Tra gli ultimi gadget ispirati all'universo Star Wars, abbiamo visto recentemente anche l'action figure di Bo-Katan di The Mandalorian. La prima serie live-action del franchise si avvia a concludere la sua seconda stagione, e sarà presto seguita da quella su Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor e con il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker / Darth Vader.

